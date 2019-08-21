أمير تبوك يكرم المشاركين في الحج

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، أسمى عبارات التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1440.

وشكر كافة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وعلى رأسهم وزير الداخلية وكافة القطاعات المدنية والعسكرية التي شاركت في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وقال أمير تبوك في حفل تكريم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية التي شاركت في أعمال الحج بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار، أول من أمس، إن «هذا شرف كرمنا فيه بالمملكة أن نخدم المسلمين وضيوف الرحمن، ونحن نسعد عندما نرى البسمة تعلو وجوه الحجاج وهم يغادرون المملكة راضين عما قدم لهم من خدمات سهلت أداء حجهم بكل يسر وسهولة».