وشكر كافة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وعلى رأسهم وزير الداخلية وكافة القطاعات المدنية والعسكرية التي شاركت في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وقال أمير تبوك في حفل تكريم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية التي شاركت في أعمال الحج بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار، أول من أمس، إن «هذا شرف كرمنا فيه بالمملكة أن نخدم المسلمين وضيوف الرحمن، ونحن نسعد عندما نرى البسمة تعلو وجوه الحجاج وهم يغادرون المملكة راضين عما قدم لهم من خدمات سهلت أداء حجهم بكل يسر وسهولة».
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يكرم المشاركين في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.