900 حافلة لنقل الطلاب بمحايل

وتفقد مدير التعليم الحافلات ومدى تطبيقها لمواصفات الأمن والسلامة والمواصفات القياسية الأخرى التي وضعتها الشركة، مثل حملها هوية النقل المدرسي «اللون الأصفر»، واحتوائها على شعارات النقل المدرسي وعلامات التحذير والتوقف، وكذلك الأرقام المجانية للاتصال في حال وجود أي ملاحظات على الحافلة أو السائق.
وشدد على ضرورة إعداد برامج توعوية وتثقيفية للطلاب والطالبات بوسائل السلامة، مشيرا إلى أن حافلات النقل المدرسي تخدم أكثر من 85 ألف طالب وطالبة بمحايل.
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