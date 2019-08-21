توجيه 114 معلما ومعلمة بعسير

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن «البرنامج تضمن عددا من ورش العمل والحلقات التدريبية التي تتعلق بحقوق وواجبات المعلم، وفرص التطوير المهني والوظيفي، ونماذج ملهمة، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، بالإضافة إلى الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، وأخلاقيات مهنة التدريس، فضلا عن تنفيذ برنامج يعنى بملازمة المعلمين والمعلمات الجدد، بمعلمين ومعلمات متميزين ومتميزات في عدد من المدارس بهدف إثراء خبرتهم».
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