25 برنامجا تدريبيا للمعلمين والمعلمات الجدد بجازان

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد الذي يقدم أكثر من 25 برنامجاً تدريبياً، وورشة عمل بمركز التدريب التربوي ببخشة للبنين ومقر الإدارات النسائية بمدينة جازان للبنات. وقالت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم لدى تدشينها برنامج المعلمات الجدد إن جميع الإدارات بالمنطقة ستعمل على تسهيل مهمتهن ومساعدتهن لأداء دورهن على الوجه الأكمل، موضحة أن البرامج ستقدم لهن المعلومات والمهارات التي يحتاجها المعلم والمعلمة في بداية حياته العملية.



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