تعليم القصيم يستعرض استعدادات العام الجديد

أكد مدير عام تعليم القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر، أهمية الانضباط والالتزام المهني العالي بالنظام ‏ومتطلباته الإجرائية والإدارية، مشددًا على استكمال متطلبات البيئة التعليمية الناجحة قبل بداية الدراسة، بما يضمن تحقيق الانضباط المدرسي المنشود. وبين الجاسر خلال ترؤسه اجتماع القيادات ومجلس إدارة التعليم، أن الشراكة والتواصل هما نبض العمل وأساس العلاقة بين أطراف المؤسسة التعليمية؛ لتحقيق أعلى درجات الإنجاز، مضيفًا «صناعة القرار الناجح تعتمد على المشاركة والاستفادة من الخبرات بين جميع الأطراف، وهو المبدأ الذي ستسير عليه الإدارة العامة للتعليم بالقصيم». وجاء اللقاء الذي حضره المساعد المدرسي عبدالرحمن الصمعاني، والمساعدة التعليمية هيفاء اليوسف، وجميع القيادات التعليمية في قطاعي البنين والبنات؛ لمناقشة متطلبات وواقع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتأكيد على بعض التوجهات المستقبلية للعمل التربوي، وبحث تطلعات وطموحات الميدان التعليمي.



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