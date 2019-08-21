عملية أمنية تطيح بمروج في جازان

أطاحت اللجنة الأمنية المشتركة بمحافظة الداير بمنطقة جازان، ممثلة بدوريات الإمارة ومساندة قوة الأفواج الأمنية، بأحد مروجي المخدرات المخالفين لنظام الإقامة والذي امتهن تهريب وترويج المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها. ونجحت جهود الرصد والمتابعة التي يبذلها رجال الضبط بالمحافظة، في الوصول إلى أحد المروجين والقبض عليه متلبسا وبحوزته عدد من الأصناف المخدرة والأعيرة النارية ومسدس، في عملية أمنية نفذتها دوريات الإمارة والأفواج الأمنية، وتأتي العملية استمرارا للجهود الميدانية التي تبذلها دوريات الإمارة بمحافظة الداير، لرفع مستوى الضبط الأمني بالمحافظة وقراها الحدودية. ووجه محافظ الداير نايف بن لبدة، شكره لأفراد اللجنة الأمنية المشتركة من دوريات الإمارة و الأفواج الأمنية، على جهودهم المخلصة التي يبذلونها، وحثهم على بذل المزيد من الجهود.



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