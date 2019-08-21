الفيصل يشهد انطلاق فعاليات سوق عكاظ الـ13

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، شهد مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس لجنة موسم الطائف أحمد بن عقيل الخطيب، ​انطلاق فعاليات سوق عكاظ التاريخي في دورته الثالثة عشرة والفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة له.

واطلع الفيصل خلال جولته على مجسم للأعمال التطويرية لسوق عكاظ.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر لمدة أسبوع العديد من الأنشطة المتمثلة في الندوات الثقافية والأدبية، والأمسيات الشعرية التي تمتد لثلاث ساعات، من بينها ندوات عن فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري، والرواية العربية الجديدة، وطاهر زمخشري الشاعر والإنسان، وريادة الأعمال واقع وتحديات، والقيم الإعلامية في العصر الجديد، واللغة العربية في آسيا الوسطى، والنص الرقمي وسؤال المرحلة، والدراما السعودية تجارب وشهادات، واقتصاديات الفنون، والعمل التطوعي عطاء وانتماء، إضافة للمداخلات التي تثري الحضور والمشاركين والأمسيات الشعرية المتعددة التي سيشهدها البرنامج الثقافية.

وأكد الخطيب أن سوق عكاظ شهد هذا العام نقلة كبيرة، إذ تضاعف استيعاب السوق للزوار، كما شهد السوق مزيدا من الفعاليات التي تثري التجربة السياحية للزائر، وتقدم له مزيداً من المعلومات والمتعة والسعادة، وتقوم الفعاليات بالتجسير بين ثقافة العرب وتراثهم وصناعاتهم ومأكولاتهم وفنونهم الشعبية في الماضي والحاضر.​

وأشار إلى أن سوق عكاظ يحتوي في حلته الجديدة هذا العام «حي العرب» الذي يضم 11 دولة عربية، والسوق التاريخي، وفتيان عكاظ، وفرسان عكاظ، وساحة اللغة والثقافة، وساحة الموسيقى، مع تطوير جادة عكاظ، إضافةً إلى إثراء المنطقة المخصصة للأسر المنتجة، والمطاعم، والمقاهي، إلى جانب المسرح الرئيسي الذي يستوعب 2800 مشاهد.​