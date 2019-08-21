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الإرياني: الشعب اليمني لم يرَ من المملكة سوى الصدق والوفاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ثقة بلاده المطلقة في المملكة قيادة وحكومة وشعبًا، مثمنًا مواقفها وجهودها ودعمها ومساندتها في هذه المراحل العصيبة من تاريخ اليمن.
وشدد الإرياني على أن الشعب اليمني لم يرَ طيلة سنوات الأزمة من أشقائه في المملكة سوى الصدق ونبل الأخلاق والوفاء، ولن ينسى لهم هذه المواقف الأخوية المشرفة.
وأضاف الإرياني، في سياق آخر، أن إدانة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، لممارسات المجلس الانتقالي في محافظات عدن وأبين من سيطرة على مؤسسات الدولة، موقف يشكر عليه ويؤكد حالة الإجماع الدولي نحو دعم الحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.
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