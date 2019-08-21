الجوازات السعودية تكشف عن موعد العمل بالتعديلات الجديدة وتضع روابط للتواصل

أكدت الجوازات السعودية أن العمل بالتعديلات الجديدة التي تم اعتمادها، بناءًا على الأمر السامي رقم 134 بتاريخ 27/11/1440 سوف يتم من الآن، وأن أي شخص سوف يقوم باستخراج وثائق السفر خاصة النساء سوف يكون بما أقرته تلك التعديلات، وأن جميع الفروع على مستوى المملكة قد باشرت أعمالها وفقًا لها، وأكد المصدر المسئول الذي صرح بذلك لصحيفة عاجل السعودية أن أي مواطن سعودي لديه استفسارات بشأن أي أمر متعلق بالتغييرات الجديدة يمكنه التوجه إلى حسابات إدارة الجوازات على تويتر.

وسائل التواصل مع الجوازات السعودية

يتم التواصل من خلال هاتف الجوازات وهو 992 أو هاتف إدارة الأحوال المدنية وهو (920022133)، كذلك يمكن الدخول على شبكة الإنترنت وبالتحديد موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وترك الاستفسار المطلوب الإجابة عليه على الرابطين تويتر جوازات أو حساب تويتر لإدارة الخدمة المدنية، هذا وبالفعل ومنذ إعلان تلك التعديلات ويقوم المواطنون وخاصة النساء بالاستفسار والتعليق على أماكن نشر الأخبار المتعلقة بالأمر ولا يجدون الردود الشافية لما يريدونه.

هذا وقد شملت التعديلات إتاحة الفرصة لكل من بلغ 21 عام الحصول على جواز سفر دون الحاجة إلى موافقة وليه، وكذلك للنساء، أما من يقل أعمارهم عن ذلك فيحتاجون إلى موافقة ولي الأمر لاستخراج جواز، ويستثنى من ذلك المتزوجون والمبتعثون والمسافرون للخارج في وظائف ومهام رسمية، وقد تم طرح تلك التغييرات للتيسير على المواطنين خاصة أولئك الذين كانوا لا يحق لهم استخراج الجوازات قبل إصدار التعديلات.