خلافات عُمَّالية تستنفر «عمل الدمام» خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات عُمَّالية تستنفر «عمل الدمام» خلال العيد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)أوضح مدير مكتب العمل بالدمام عمير الزهراني، أنه تم تكليف بعض الموظفين خلال إجازة العيد لإنهاء خلافات عُمّالية تتعلق بإحدى شركات المحافظة، والتي يعمل بالتعاقد معها عدد كبير من العمالة الهندية.
وأشار الزهراني إلى تنوع مطالب العمال، وسعي الجلسات لتقريب وجهات النظر وصولاً إلى حل يضمن حقوق الطرفين.
وناقش مكتب العمل خلال جلساته ما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع ممثل الشركة، بشأن توفير السكن والعلاج والغذاء للعمال، بحضور ومتابعة السفارة الهندية، مؤملاً إغلاق هذا الملف خلال 90 يوماً.
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