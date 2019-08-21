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وصول أبناء المعلم السعودي المتوفى في تركيا

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جدة - خالد شويل - هبة أيمن محروس (المدينة المنورة)

وصل عصر اليوم (الثلاثاء) أبناء المعلم السعودي أحمد عبد الله الأحمدي الذي توفي في تركيا إثر حادث مروري (شهد وأخاها عبد العزيز)، بعد تقديم المساعدة لهما من أعضاء السفارة.

وأوضح شقيق المتوفي عبد الرحمن الأحمدي لـ«الخليج 365»، أن زوجة شقيقه وابنتيه يتلقين العلاج حتى الآن في المستشفى بتركيا، مقدماً شكره للسفارة على جهودهم ودعمهم لأسرة أخيه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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