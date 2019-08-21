خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 1440 برقم اللوحة ورقم الهوية عبر أبشر

هناك العديد من عمليات البحث التى تُجرى فى محرك البحث “جوجل” عن الاستعلام عن المخالفات المرورية فى المملكة العربية السعودية، فهذا الموضوع يهم كل فرد موجود داخل المملكة سواء كان سعودي أو وافد أو مقيم، فالكل معرض لإرتكاب مخالفات مرورية.

ولهذا اهتممنا فى موقعنا “عرب نيوز” بالكتابة حول هذا الموضوع وتسليط بعض الضوء عليه لنوضح لكم وبالتفصيل خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية، فتابعونا.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

لكي تتبع المخالفات المرورية التى ارتكبتها فهناك خطوات لا بد لك أن تنفذها، ونحن نوضحها لك بالتفصيل خطوة بخطوة كالتالي:

أولاً قم بزيارة موقع أبشر .

. اضغط على أيقونة الإستعلامات الإلكترونية.

اختر قسم المرور ثم اختر الإستعلام عن المخالفات المرورية.

اكتب رقم الهوية الخاص بك ثم الرمز المرئى.

الآن وخلال ثواني معدودة من الضغط على كلمة عرض تُعرض لك كافة تفاصيل مخالاتك ومكانها والمبلغ المستحق لها.

خطوات تقديم الإعتراض على المخالفات المرورية

نوضح لكم بالخطوات طريقة تقديم الإعتراض على المخالفات المرورية التي تم تسجيلها عليك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التى تتبع وزارة الداخلية السعودية كالتالى: