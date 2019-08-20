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2019-08-21 الشرعية تحرر مناطق جديدة في صفراء صعدة متابعات الخليج 365 - واس تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الثلاثاء من تحريرمناطق جديدة في جبهة الصفراء شمال محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأكد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش حررت منطقتي عار والنقعة، وجبل العدا في مديرية صفراء بالمحافظة، بعد دحرها لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تلك المناطق.

وأضاف الموقع أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا الإرهابية، مبينة أن المواجهات كبدت مليشيا الحوثي المتمردة خسائر كبيرة في العدد والعدة.









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