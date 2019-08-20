2019-08-20

فيديو.. اليمن يوحد الصف والكلمة بدعم من التحالف ضد الحوثي

متابعات الخليج 365 - الرياض

وحد اليمن الصف والكلمة بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية، وذلك بعد استجابة المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية لضبط النفس والحضور إلى المملكة لتغليب مصلحة الشعب اليمني.

وأكد متحدث التحالف، العقيد ركن تركي المالكي، أنه من المناسب للمجلس الانتقالي اليمني الحوار مع الحكومة الشرعية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في عدن، وإنهاء الانقلاب الحوثي.

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وشدد على أنه بعد تحقيق النصر السياسي والعسكري على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران سيهدي التحالف هذا النصر إلى الشعب اليمني وسط استقرار حقيقي.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، أعلن أنه عقد اجتماعًا إيجابيًّا ومثمرًا، أمس الاثنين، مع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وأشار المبعوث الأممي إلى “جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن”.

وقال: إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع على “ضرورة استمرار الحوار”.