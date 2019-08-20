2019-08-20

وفد من الانتقالي بعدن يتجه إلى جدة لبدء الحوار

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مراسل قناة “العربية” في عدن، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي غادروا عدن متجهين إلى مدينة جدة، مشيرًا إلى أن وفد الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس وعضوية ناصر الخبجي وعلي الكثيري وعبدالرحمن شيخ وعدنان الكاف.

وأضاف المراسل أن الطائرة ستصل بعد قليل إلى جدة، وتشير مصادر إلى أنه من المنتظر أن يجري حوار بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية برعاية من المملكة والتحالف.

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وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، أعلن أنه عقد اجتماعًا إيجابيًّا ومثمرًا، أمس الاثنين، مع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وأشار المبعوث الأممي إلى “جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن”.

وقال: إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع على “ضرورة استمرار الحوار”.