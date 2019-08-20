الان تتابع تركي آل الشيخ: جالس في اجتماع اللمسات الأخيرة لموسم الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أنه يجري اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق موسم الرياض. وقال الشيخ عبر حسابه على تويتر، “جالس في اجتماع لوضع اللمسات الأخيرة لموسم الرياض مع زملائي وإخواني في هيئة الترفيه وأبهرني تفاعل شركات وتجار وشباب وشابات الوطن. أوعدكم أن أذكركم واحدا واحدا وأوعدكم بالمذهل”.

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