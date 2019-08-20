الان تتابع تعيين ” المسعودي” مديرا للتعليم بمحافظة جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي
أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ،اليوم،قرارا بتكليف الدكتور سعد بن بركي بن حمدي المسعودي مديرا للتعليم بمحافظة جدة وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة عام .
وشغل المسعودي المناصب التالية
مدير مركز تطوير التعليم الجامعي من 1/7/1436هـ
المشرف على برامج تنمية الإبداع والتميز بالجامعة منذ 1/11/1428هـ حتى تاريخه.
المشرف العام على برنامج الدراسات التربوية العليا 2/1431هـ -1433هـ.
مدير مركز تطوير التعليم الجامعي في الفترة من 15/9/1421هـ حتى تاريخ 15/9/1428هـ.
مدير مكلف لمركز تطـوير التعليم الجامعـي في الفترة 1/7/1421هـ حتى 14/9/1421هـ .
نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي في الفترة 17/6/1419هـ حتى 30/6/1421هـ
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين ” المسعودي” مديرا للتعليم بمحافظة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.