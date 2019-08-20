شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف يُناقش المشروعات والخدمات الصحية مع الربيعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، بحضور نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة.

وجرى خلال اللقاء استعراض المشروعات التي تخص وزارة الصحة في المنطقة، والأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي.

وقدَّم وزير الصحة عرضاً مرئياً عن الخدمات الصحية في المنطقة، تضمن أبرز المشروعات الصحية الحالية والمستقبلية.

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ونوه أمير منطقة الجوف باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، فيما أعرب وزير الصحة عن شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه على الاستقبال، منوهاً بتوجيهاتهما التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية في المنطقة، والحث المستمر للوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

من جهة أخرى، تفقد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز يرافقه وزير الصحة, عدداً من المشاريع الصحية الجديدة في مدينة سكاكا.

وبدأت الجولة بمركز الرعاية الصحية في حي الشلهوب، حيث قص أمير المنطقة شريط الافتتاح واستمع من مدير عام صحة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني، لشرح عن تطوير المركز كأحد المراكز النموذجية التي أطلقتها وزارة الصحة، حيث جرى تطوير بيئة العمل وواجهات المبنى والساحة الخارجية، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات صحية أفضل.

بعد ذلك، زار الأمير فيصل بن نواف ومرافقيه مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وقص شريط الافتتاح, ثم تجول في المركز واستمع لشرح عن أقسامه وتجهيزاته، حيث يُعد الأول من نوعه بالمنطقة، ويسهم في خفض التحويلات لخارج المنطقة.