شكرا لقرائتكم مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة يواصل احتفاءه بالزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة - «الحياة» | منذ 9 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 15:38

يواصل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة استقبال ضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن حملته الإعلامية «كسوة_الكعبة_مهابة_ومثابة»، التي تهدف إلى تعزيز وإبراز تاريخ كسوة الكعبة المشرفة، وتعريف الزوار بمراحل صناعتها.



وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف أحمد المنصوري أن المجمع يسعى من خلال الحملة إلى تعزيز التواصل مع الجمهور الخارجي، وتعزيز مكانة المجمع في نفوس الزوار من خلال إبراز الجهود المبذولة في العناية والرعاية بكسوة الكعبة المشرفة.

وأشار المنصوري إلى أن الحملة عززت روح عمل الفريق الواحد بين منسوبي المجمع، من خلال تنوع البرامج المقدمة للزوار، التي شملت عدداً من اللغات، معبراً عن شكره لجميع القائمين على الحملة والمشاركين فيها، لحرصهم على الاحتفاء بزوار المجمع.

من جانبهم، ثمّن الزوار ما لمسوه من حسن حفاوة وترحيب واستقبال، مما يعكس حرص المملكة على زوارها والعناية بهم.