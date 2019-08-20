، في البطولة العربية: الوصل الإماراتي يكسب الهلال السوداني بثنائية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق الوصل الإماراتي فوزًا بهدفين دون رد على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في مباراة أُقيمت على استاد زعبيل بمدينة دبي الإماراتية اليوم الثلاثاء.
وسجل ثنائية أصحاب الأرض كلٌ من البرازيلي فابيو ليما بعد مرور 29 دقيقة من انطلاق شوط المباراة الأول، وعلي صالح قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق (80).
ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الفريقين، في ضيافة الهلال بأم درمان يوم 30 من شهر أغسطس الحالي.
ويحتاج الهلال إلى الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل إيابًا، لتعويض تأخره أمام الوصل، واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.
في المقابل، يكفي فريق الوصل الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف من أجل ضمان العبور إلى دور الـ16 على حساب بطل السودان.
في البطولة العربية: الوصل الإماراتي يكسب الهلال السوداني بثنائيةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-08-20
حقق فريق الوصل الإماراتي فوزًا بهدفين دون رد على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في مباراة أُقيمت على استاد زعبيل بمدينة دبي الإماراتية اليوم الثلاثاء.
وسجل ثنائية أصحاب الأرض كلٌ من البرازيلي فابيو ليما بعد مرور 29 دقيقة من انطلاق شوط المباراة الأول، وعلي صالح قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق (80).
ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الفريقين، في ضيافة الهلال بأم درمان يوم 30 من شهر أغسطس الحالي.
ويحتاج الهلال إلى الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل إيابًا، لتعويض تأخره أمام الوصل، واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.
في المقابل، يكفي فريق الوصل الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف من أجل ضمان العبور إلى دور الـ16 على حساب بطل السودان.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
10:37 PM
حقق فريق الوصل الإماراتي فوزًا بهدفين دون رد على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في مباراة أُقيمت على استاد زعبيل بمدينة دبي الإماراتية اليوم الثلاثاء.
وسجل ثنائية أصحاب الأرض كلٌ من البرازيلي فابيو ليما بعد مرور 29 دقيقة من انطلاق شوط المباراة الأول، وعلي صالح قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق (80).
ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الفريقين، في ضيافة الهلال بأم درمان يوم 30 من شهر أغسطس الحالي.
ويحتاج الهلال إلى الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل إيابًا، لتعويض تأخره أمام الوصل، واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.
في المقابل، يكفي فريق الوصل الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف من أجل ضمان العبور إلى دور الـ16 على حساب بطل السودان.
، في البطولة العربية: الوصل الإماراتي يكسب الهلال السوداني بثنائية ،
المصدر : الخليج 365
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