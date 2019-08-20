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انطلقت في جمعية الثقافة والفنون بجدة الأمسية الشعرية الثانية، وذلك ضمن برامج ملتقى ديوان العرب للشعر بالتعاون مع مجموعة شعراء العرب، والتي شارك فيها الشاعر سعد مناحي بن شفلوت والشاعر مرزوق حمدان البقمي والشاعر فهد سعدي المعبدي، وأدارها الشاعر سعد سعود الحافي.
وتفصيلاً، تنوعت القصائد ما بين وطنية وغزلية وعتاب وتجارب حياة وقد تفاعل الحضور مع ما تم تقديمه من جزالة اللفظ وقوة المعاني.
وفي نهاية الأمسية كرَّم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، الشعراء المشاركين: سعد مناحي بن شفلوت ومرزوق حمدان البقمي وفهد سعدي المعبدي، ومؤسسة العطافي للإنتاج المرئي والمسموع، والسناب الشعري، وسناب سلفي الحدث.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 11:18 PM
شملت قصائد وطنية وغزلية وتجارب حياة وسط تفاعل من الحضورشعراء ملتقى ديوان العرب يبدعون على مسرح الثقافة والفنون بجدة
انطلقت في جمعية الثقافة والفنون بجدة الأمسية الشعرية الثانية، وذلك ضمن برامج ملتقى ديوان العرب للشعر بالتعاون مع مجموعة شعراء العرب، والتي شارك فيها الشاعر سعد مناحي بن شفلوت والشاعر مرزوق حمدان البقمي والشاعر فهد سعدي المعبدي، وأدارها الشاعر سعد سعود الحافي.
وتفصيلاً، تنوعت القصائد ما بين وطنية وغزلية وعتاب وتجارب حياة وقد تفاعل الحضور مع ما تم تقديمه من جزالة اللفظ وقوة المعاني.
وفي نهاية الأمسية كرَّم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، الشعراء المشاركين: سعد مناحي بن شفلوت ومرزوق حمدان البقمي وفهد سعدي المعبدي، ومؤسسة العطافي للإنتاج المرئي والمسموع، والسناب الشعري، وسناب سلفي الحدث.
، شعراء ملتقى ديوان العرب يبدعون على مسرح الثقافة والفنون بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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