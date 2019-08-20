محمد بن مسعود - الدمام - "ابن ظويهر" يحتفل بزفاف حفيده في الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-20 احتفل حمود بن فهد بن ظويهر بزفاف حفيده "سامي بن منصور" إلى كريمة عمه ناصر بن حمود بإحدى قاعات الأفراح بالرياض وسط حضور وجهاء القبائل والمسؤولين. 20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 10:38 PM Advertisements احتفل حمود بن فهد بن ظويهر بزفاف حفيده "سامي بن منصور" إلى كريمة عمه ناصر بن حمود بإحدى قاعات الأفراح بالرياض وسط حضور وجهاء القبائل والمسؤولين. ، "ابن ظويهر" يحتفل بزفاف حفيده في الرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ابن ظويهر" يحتفل بزفاف حفيده في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.