“عاجل” new وزارة الصحة السعودية تعلن عن 600 وظيفة صحية (للرجال والنساء) تعرف على رابط...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، في المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الذي يزداد، البحث عنه من خلال شبكة الإنترنت، على محركات البحث المختلفة، وهو إعلان وزارة الصحة السعودية عن توافر عدد 600 وظيفة للرجال والنساء، وفق التخصصات التي سنذكرها لاحقاً بالمقال، ونحن من خلال هذا المقال سنذكر لكم كافة تفاصيل الوظائف، من رابط التقديم وكافة التفاصيل.

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن غداً الأربعاء، سيتم فتح التقديم في وظائف وزارة الصحة ،وأن التقديم متاح من غداً ولمدة 9 أيام.

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رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن عدد 600 وظيفة، ( للرجال والنساء ) عبر موقع وزارة الصحة من هنا وقالت أنه على من يرغب في التقديم لشغل هذه الوظائف، علية التسجيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة المذكور أعلاه.

موعد التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن موعد التقديم على 600 وظيفة صحية في تخصصات، ( الصحة العامة، والتثقيف الصحي ، الوبائيات ) وإشارة إلي أن التقديم سيكون متاح من، غداً الأربعاء الموافق 21/8/2019 لمدة 9 أيام حتي يوم الخميس 29/8/2019.

التخصصات المطلوبة والشروط العامة للتقديم

أخصائي صحة عامة ( جميع المسارات ). أخصائي تثقيف صحي. أخصائي وبائيات.

واشترطت وزارة الصحة على من يرغب في التقديم من الرجال والنساء، أن يكون المتقدم والمتقدمة سعودي الجنسية، وحتى الآن لم تتوافر أي معلومات حالياً غير ذلك، وسنوافيكم بالجديد في حينه فتابعونا مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.