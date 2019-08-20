شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي يغادر الإمارات بشكل مفاجئ .. وقناة إخبارية تكشف وجهته القادمة .. وتحركات حاسمة تنهي التمرد في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة العربية أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات يصل إلى جدة بعد قليل. وقالت العربية أن وفد الإنتقالي قادم برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي . وأضافت: أن وفد الانتقالي إلى مفاوضات جدة بشأن عدن يضم 5 أعضاء.

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