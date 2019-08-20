شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات السعودية تحبط محاولة إماراتية لاغتيال الرئيس هادي .. والأخير يتحرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني المعروف والمقرب من الرئاسة اليمنية، أنيس منصور، عن كشف المخابرات السعودية محاولة إماراتية لاغتيال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي . وقال منصور قبل قليل، في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها "بويمن" : "‏سياتي يوم نكشف تفاصيل محاولات الامارات اغتيال الرئيس هادي وكان دور السعودية إيجابي لتأمينه وتامين كل تحركاته وهذه فضيلة وحسنه وموقف يحسب لهم!".



وأوضح قائلا: "في احدى المرات كان متجهاً لعدن وعاد من مطار الرياض بعد معرفة مخطط الاغتيال وقالت له الاستخبارات السعودية احتياطات أمنية".يأتي هذا التصريح للصحفي أنيس منصور، بالتزامن من بيان للحكومة الشرعية اليمنية، اتهمت الإمارات بالتخطيط وتمويل وتنفيذ انقلاب عدن.

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