شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. خبير عسكري سعودي بارز يكشف حقيقة اخضاع الرئيس " هادي " للاقامة الجبرية في الرياض ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفي الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء " مستور الأحمري " ما يتردد عن اخضاع الرئيس اليمني " عبدربه منصور هادي " للاقامة الجبرية في الرياض " . وقال اللواء الأحمري في تصريحات لقناة " بلقيس " قبل قليل أن الرئيس هادي يغادر المملكة الى الولايات المتحدة للعلاج ويحضر القمم العربية ويمارس انشطته بشكل طبيعي ومن مقر اقامة مؤقت في الرياض نظرا لظروف الانقلاب في اليمن .

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