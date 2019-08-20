شكرا لقرائتكم خبر عن أول ’’تحرك سعودي’’ رسمي بعد طلب الشرعية اليمنية إعفاء الامارات المشاركة في التحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تحرك سعودي رسمي، تجاه طلب الشرعية اليمنية إعفاء الإمارات من المشاركة في التحالف العربي، ذكر الصحفي اليمني، سمير النمري، أن فقرة مهمة من بيان الحكومة الشرعية اليمنية، الصادر مساء اليوم، ضد الانقلاب الإماراتي في عدن .

وقال النمري في تغريدة على تويتر، رصدها "بويمن" : "‏تم حذف فقرة من بيان الحكومة اليمنية كان يدعو الرئيس هادي لإعفاء ‎#الامارات من التحالف الداعم للشرعية الذي تقوده ‎#السعودية".

وتساءل النمري، قائلا: "هل مارست ‎#الرياض ضغوط لإلغاءها، أم أن الحكومة أعطت فرصة أخرى للإمارات؟".