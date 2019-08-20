شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع البخيتي في حادث مروري غامض ومصادر تكشف تفاصيل ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة قيادي رفيع بالحرس الجمهوري إثر حادث مروري.

وأوضحت المصادر في تصريح الى ” المشهد اليمني ” أن العميد الركن محمد حسين البخيتي قائد اللواء 62 حرس جمهوري السابق، نتيجة لحادث مروري في نقيل سمارة، الرابط بين محافظات ذمار واب والعاصمة صنعاء.

جدير بالذكر أن اللواء الذي كان يقوده العميد البخيتي كان مرابطا بجبل الصمع، مديرية أرحب، شمال شرق العاصمة صنعاء.