شكرا لقرائتكم خبر عن طرد الإمارات من التحالف العربي في اليمن .. وعقوبات دولية تطارد قيادة انقلاب عدن وتخنق عيدروس وهاني بن بريك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حملت الحكومة الشرعية اليمنية دولة الامارات مسؤولية الانقلاب العسكري في مدينة #عدن جنوبي #اليمن .

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وطالبت الحكومة الشرعية اليمنية في رسالة موجهة للرئيس هادي بإنهاء عمل دولة #الامارات وطردها من التحالف الداعم للشرعية الذي تقوده #السعودية.

كما طالب بيان حكومة اليمن، بإدراج قائد مليشيات #الحزام_الأمني #هاني_بن_بريك المدعوم من #الامارات الى قائمة معرقلي التسوية في #اليمن.

وقدمت اليمن لائحة بقادة الإنقلاب المدعوم من #الامارات الى الأمم المتحدة، لفرض العقوبات اللازمة .

واقرت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، بفصل كل القيادات العسكرية المتواطئة مع الإنقلاب المدعوم من #الامارات في #عدن.