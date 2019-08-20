شكرا لقرائتكم خبر عن طرد الإمارات من التحالف العربي في اليمن .. وعقوبات دولية تطارد قيادة انقلاب عدن وتخنق عيدروس وهاني بن بريك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
حملت الحكومة الشرعية اليمنية دولة الامارات مسؤولية الانقلاب العسكري في مدينة #عدن جنوبي #اليمن .
وطالبت الحكومة الشرعية اليمنية في رسالة موجهة للرئيس هادي بإنهاء عمل دولة #الامارات وطردها من التحالف الداعم للشرعية الذي تقوده #السعودية.
كما طالب بيان حكومة اليمن، بإدراج قائد مليشيات #الحزام_الأمني #هاني_بن_بريك المدعوم من #الامارات الى قائمة معرقلي التسوية في #اليمن.
وقدمت اليمن لائحة بقادة الإنقلاب المدعوم من #الامارات الى الأمم المتحدة، لفرض العقوبات اللازمة .
واقرت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، بفصل كل القيادات العسكرية المتواطئة مع الإنقلاب المدعوم من #الامارات في #عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر طرد الإمارات من التحالف العربي في اليمن .. وعقوبات دولية تطارد قيادة انقلاب عدن وتخنق عيدروس وهاني بن بريك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.