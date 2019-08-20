الأراضي البيضاء: صرْف 25 مليون ريال من إيرادات البرنامج على مشروعٍ سكنيّ شمال الرياض

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” بوزارة الإسكان – اليوم الثلاثاء – عن صرفه 25 مليون ريال من إيرادات الرسوم لصالح مشروعٍ سكنيٍّ بمدينة الرياض. وأوضح البرنامج أنّ المبلغ صُرف لصالح استكمال أعمال البنية التحتيّة في مشروعِ غربِ مطار الملك خالد الدوليّ. وأفاد بأنّ مجموع ما صُرِف حتى الآن من الإيرادات على مشروعات الإسكان يبلغ 50 مليون ريال؛ تنفيذاً للائحة التنفيذية للبرنامج التي حددت مصارف رسوم الأراضي البيضاء والغرامات على المخالفين، ونصّت على أنها تُصرف على بناء المرافق وإيصال الخدمات العامة لمشروعات وزارة الإسكان.

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