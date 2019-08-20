تعليمات مهمة من “البنوك السعودية” حتى لا تقع ضحية للاحتيال المالي

أصدرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التابعة للبنوك السعودية، اليوم الثلاثاء، عدداً من النصائح لعملائها للحذر من الاحتيال المالي الذي تنطوي عليه رسائل الاحتيال. ونصحت اللجنة بتجاهل الرسائل التي تطلب تمرير مبالغ مالية من حساب العميل مقابل تقاضي مبلغ معين، وتجنّب الاستجابة لطلب مساعدة الغرباء أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي.

كما نصحت اللجنة بتحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية للعميل من خلال الطرق الرسمية، إلى جانب التأكّد من سلامة روابط البنوك وأن يكون الرابط يبدأ بـ https ووجود رمز القفل بجانب عنوان الصفحة. وعند زيارة موقع البنك الرسمي لإدخال بيانات الحساب والمعلومات الشخصية، فيجب الدخول إلى الموقع من خلال كتابة عنوان الموقع مباشرةً وليس من خلال الضغط على الروابط الموجودة بالرسالة.