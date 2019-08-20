المسعودي مديراً لـ “تعليم جدة”

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، بتكليف الدكتور سعد بن بركي بن حمدي المسعودي، مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة.

أكد ذلك، الحساب الرسمي لإدارة تعليم جدة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيما هنَّأت أسرة «تعليم جدة» الدكتور المسعودي بهذه الثقة، سائلة الله له التوفيق والسداد.