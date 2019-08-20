390 ألف حاج يغادرون المملكة عقب أداء المناسك

بلغ إجمالي أعداد الحجاج المغادرين بعد أداء مناسك الحج حتى أمس الاثنين، 390 ألفًا و23 حاجًا، وفق إحصائية أصدرها مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس التابع لوزارة الحج والعمرة.

وأوضح المركز في بيان، أن عدد الحجاج المغادرين جواً بلغ 329 ألفًا و32 حاجًا، فيما غادر عبر المنافذ البرية 55 ألفًا و٩٦١ حاجًا، فيما بلغ عدد الحجاج المغادرين عبر المنافذ البحرية خمسة آلاف و30 حاجًا.

وكشف المركز عدد الحجاج المتواجدين بمكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أداء المناسك، حيث بقي مليون و297 ألفًا و403 حجاج في مكة المكرمة، فيما غادر 168 ألفًا و245 حاجًا، إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأوضح المركز الإجمالي التراكمي لمغادرة الحجاج عبر المنافذ المختلفة، حيث غادر 268 ألفًا و167 حاجًّا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و58 ألفًا و797 حاجًا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، و خمسة آلاف و30 حاجًا من ميناء جدة الإسلامي، و23 ألفًا و562 حاجًا من منفذ حالة عمار، وسبعة آلاف و294 حاجًا عبر منفذ البطحاء، وألف و505 حجاج عبر مطار الطائف، وألفان و310 حجاج عبر منفذ الحديثة، و12 ألفًا و893 حاجًا عبر منفذ الوديعة.

وبشأن أعمال الطوارئ والسلامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بلغت عدد الزيارات للمساكن نحو ثلاثة آلاف و535 زيارة في مكة، و٧٤٦ في المدينة، فيما باشر المركز ١٤ حالة طارئة في مكة، و١٩٥ حالة في المدينة، وتلقت لجان المراقبة والمتابعة على المساكن نحو ١١٢ بلاغًا في مكة المكرمة، و ١٢٤ بلاغًا في المدينة المنورة.