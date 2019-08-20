السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على القاعدة العسكرية في بوركينا فاسو إلى 24 قتيلا



واغادوغو 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو أمس إلى 24 قتيلا.

وأعلنت القيادة العامة للجيش في بيان اليوم إصابة 7 أشخاص وفقدان 5 آخرين.

وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة فرانس برس أنّ "اجتماعا غير عادي لمجلس الدفاع" يعقد حاليًا في العاصمة واغادوغو.

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21:30ت م

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