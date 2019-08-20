السعودية اليوم / الجيش الحزائري يوقف 28 مهربًا ويقبض على عنصر إرهابي



الجزائر 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري خلال عمليات متفرقة 28 مهربًا.

وأفاد بيان للجيش الجزائري اليوم بأن العمليات تمت في مدن برج باجي مختار وعين قزام وتمنراست، مضيفًا أن الجيش صادر خلال العملية مركبة رباعية الدفع و5 دراجات نارية و11 مولدًا كهربائيًا و8 مطارق ضغط و3 أجهزة كشف عن المعادن وكمية كبيرة من المواد الغذائية.

وأضاف البيان أن عناصر من الجيش ألقت القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية، بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر، ودمرت قنبلة يدوية بعد كشفها ببلدية هراوة، واسترجاع مسدس آلي.

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21:12ت م

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