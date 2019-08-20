فيديو.. محمد إبراهيم يعقوب يفوز بلقب شاعر عكاظ

2019-08-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

فاز الشاعر محمد إبراهيم يعقوب، مساء اليوم الثلاثاء، بلقب شاعر عكاظ بمسابقة جائزة سوق عكاظ للشعر العربي الفصيح.

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وانطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات سوق عكاظ التاريخي في دورته الثالثة عشرة والفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة له، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشهد الفيصل أوبريت عرب 501م ضمن افتتاح سوق عكاظ في نسخته الجديدة، حيث يتضمن فعاليات تستمر على مدى أسبوع، بها عدد من الأنشطة المتمثلة في الندوات الثقافية والأدبية، والأمسيات الشعرية التي تمتد لثلاث ساعات، من بينها ندوات عن فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري، والرواية العربية الجديدة، وطاهر زمخشري الشاعر والإنسان، وريادة الأعمال واقع وتحديات، والقيم الإعلامية في العصر الجديد، واللغة العربية في آسيا الوسطى، والنص الرقمي وسؤال المرحلة، والدراما السعودية تجارب وشهادات، واقتصاديات الفنون، والعمل التطوعي عطاء وانتماء، إضافة للمداخلات التي تثري الحضور والمشاركين والأمسيات الشعرية المتعددة التي سيشهدها البرنامج الثقافية.