- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تحذير من حماية المستهلك بشأن شراء الزي المدرسي والكتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحذير من حماية المستهلك بشأن شراء الزي المدرسي والكتب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق لمنشآت التعليم تحديد مكان واحد فقط لشراء الزي المدرسي أو الكتب الدراسية.
وقالت جمعية حماية المستهلك: إن عند المخالفة يمكن تقديم شكوى لوزارة التعليم على الرقم: 19996.
وشددت في سياق آخر، على أن من حق أولياء الأمور معرفة عدد الطلاب في الفصول الدراسية قبل تسجيل أبنائهم وبناتهم في أي مدرسة، وأيضًا التأكد من جودة التهوية والتكييف في المدرسة عند تسجيل الأبناء في مدرسة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من حماية المستهلك بشأن شراء الزي المدرسي والكتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.