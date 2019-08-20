تحذير من حماية المستهلك بشأن شراء الزي المدرسي والكتب

2019-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق لمنشآت التعليم تحديد مكان واحد فقط لشراء الزي المدرسي أو الكتب الدراسية.

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وقالت جمعية حماية المستهلك: إن عند المخالفة يمكن تقديم شكوى لوزارة التعليم على الرقم: 19996.

وشددت في سياق آخر، على أن من حق أولياء الأمور معرفة عدد الطلاب في الفصول الدراسية قبل تسجيل أبنائهم وبناتهم في أي مدرسة، وأيضًا التأكد من جودة التهوية والتكييف في المدرسة عند تسجيل الأبناء في مدرسة جديدة.