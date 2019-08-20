فيديو.. رسالة حسم من التحالف لميليشيا إيران: السعودية خط أحمر

2019-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حملت رسالة التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن تحذيرًا شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة وترابها، مشددًا على أن “المملكة خط أحمر”.

وينفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، خلال الأسابيع الماضية، عمليات نوعية استهدفت آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حيث أسفرت تلك العمليات النوعية عن خسائر فادحة في العدد والعتاد، وكذلك مكنت قوات الجيش الوطني اليمني من السيطرة على مواقع إستراتيجية في العاصمة صنعاء وفي معقل الحوثي في صعدة.