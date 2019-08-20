شكرا لقرائتكم بدء التقديم على 600 وظيفة صحية غدًا والرابط هنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-20 بدء التقديم على 600 وظيفة صحية غدًا والرابط هنا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة الصحة أن يوم غد الأربعاء يبدأ التقديم على 600 وظيفة للتخصصات الآتية (الصحة العامة، التثقيف الصحي، الوبائيات). وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن توفر 600 وظيفة (رجال ونساء) للتخصصات المذكورة، موضحةً أن على من يرغب التقدم على تلك الوظائف التسجيل عبر موقع الوزارة على الرابط هنا ابتداءً من يوم غد الأربعاء ولمدة 9 أيام.









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