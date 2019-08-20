شاهد .. “تقزيم أشجار الشوارع” يشوه المنظر .. و البلديات تلتزم الصمت

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة

أثارت مجموعة من الصور لأشجار تم تقزيمها في جدة جدلا واسعا، واستياء بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة ، حيث ظهرت مقزمة بشكل كبير دون أفرع ولا أوراق وكأن الجفاف أصابها .

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و تفاعلا مع المشهد تساءل بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” عن أسباب ذلك مستنكرين هذا الفعل.

وفي تغريدة نشرحساب يحمل اسم “عبد الرحمن العطاس” مجموعة من الصور لتلك الأشجار من جدة حي الصفا قائلا : لمصلحة من تقزيم هذه الاشجار وتجريدها بهذا الشكل!! قبل اسبوع كانت أشجار ذات بهجة، اما اليوم فهي خاوية. ”

وتفاعل خبير البيئة و الطقس المشهور الدكتور عبد الله المسند مع الحالة مستنكرا هذا الفعل موجها سؤاله لوزارة الشون البلدية و القروية قائلا: ”

طلبتك

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