شكرا لقرائتكم خبر عن وظيفة معيد في جامعة المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلةً في كلية علوم الأرض، عن توفر وظيفة «معيد» لقسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد تخصص الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد، طلاب عدد (1) للعام الدراسي 1439/1440هـ.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن «جيد جداً»، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل أوIELTS، وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة قدرات الجامعيين، وألا يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.