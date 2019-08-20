شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم على 600 وظيفة صحية.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

يبدأ غداً (الأربعاء) التقديم على ٦٠٠ وظيفة صحية في تخصصات الصحة العامة، والتثقيف الصحي، والوبائيات، وفقاً لما ورد عبر الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الثلاثاء).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أخيراً عن توفر ٦٠٠ وظيفة للرجال والنساء في التخصصات السابق ذكرها.

وطالبت الوزارة راغبي التقدم لتلك الوظائف بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً من يوم غدٍ (الأربعاء) ولمدة ٩ أيام.