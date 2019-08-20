شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُدشِّن ويؤسس مشاريع صحية بأكثر من 600 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

دشَّن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز, وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مشاريع صحية وأسس لأخرى بأكثر من 600 مليون ريال، وذلك خلال احتفال ظهر اليوم (الثلاثاء) في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.

وخلال الحفل، ألقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة كلمة قال فيها: «يسعدني أن أكون معكم في هذا الجزء الغالي من وطننا المعطاء, حيث نحتفل اليوم بوضع حجر أساس وتدشين عدد من المشاريع الصحية في منطقة الجوف، تجسيداً للاهتمام المتواصل الذي توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للقطاع الصحي, والتي سيكون لها الأثر البالغ في الخدمات الصحية المقدمة بمنطقة الجوف وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين, تحقيقاً لأهداف وزارة الصحة في رؤية 2030».

واستعرض الربيعة إنجازات صحة الجوف، كبرنامج أداء الصحة الذي نجح عبر العديد من المبادرات في تحسين الخدمة المقدمة للمرضى, وبرنامج التحول الوطني في مشروع تطوير وتحسين العيادات الخارجية بمستشفيات الجوف، الذي يهدف للاستغلال الأمثل للعيادات بطاقاتها وإمكانياتها ورفع الجودة المقدمة, وما تم من دعم واستقطاب للكوادر الصحية لرفع التخصصات وتوسيع الخدمات بالمنطقة, وأيضا ما تم من إنجازات في تحقيق الجودة بمستشفيات ومراكز منطقة الجوف.

بعدها تم عرض أفلام عن إنجازات صحة الجوف، شملت عرض أداء الصحة والموارد البشرية، وفيلم «أمتنان»، وفيلم «بسمة»، ومشروع تحسين وتطوير العيادات الخارجية، وقلم يحكي إنسانية أبطال الصحة في خدمة ضيوف الرحمن.

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وبلغت مشاريع حجر الأساس 6 مشاريع صحية بالمنطقة وهي، تطوير الموقع العام لمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز, وتأهيل سكن مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف, وتأهيل سكن مستشفى دومة الجندل، وتأهيل سكن الممرضات الداخلي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, والمرحلة الأولى من ترميم سكن العائلات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, وتطوير وتأهيل مركز صحي الشلهوب.

كما تم تدشين 15 مشروعاً صحياً وهي، المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم بالجوف, وترميم مبنى أصدقاء المرضى «العلاج الطبيعي», وإسكان مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمرحلتية, وإسكان مستشفى الأمير متعب بمرحلتية, وتأثيث وتجهيز إسكانات الجوف, ووحدة معالجة الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, وتطوير استقبال العيادات الخارجية بمستشفى الأمير متعب, وتطوير مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بالجوف, وإحلال وتطوير غرف العزل النفسي بمستشفى الأمل والصحة النفسية بالجوف, والإحلال الغير طبي لأنظمة مستشفى دومة الجندل العام, ومركز القلب بالقريات والمختبر الاقليمي بالقريات، وتطوير وتأهيل مركز طب الأسنان بالقريات، والمشاريع الخيرية بيت منتصف الطريق.

بعدها شهد الأمير فيصل بن نواف ووزير الصحة توقيع الاتفاقيات التي تمت بين صحة الجوف وكلاً من مدينة الملك سعود الطبية, ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون, وشركة نوبكو الوطنية.

وفي نهاية الاحتفال، قدَّم وزير الصحة درعاً تذكارياً للأمير فيصل بن نواف, كما قدم أمير المنطقة درعاً آخراً لوزير الصحة.

ونوه أمير منطقة الجوف بالتحولات التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة، في ظل الدعم اللا محدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وصولاً إلى مستقبل أفضل للخدمات الصحية لمواجهة التحديات بما يُحقق البيئةَ الصحيةَ المُثْلى في المجتمع، وسعياً نَحو تحسين مستوى الخدمات الصحية لتحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخصُ القطاع الصحي، معرباً عن شكره لوزير الصحة على حرصة ومتابعته لاحتياجات المنطقة من الخدمات الصحية، منوهاً بجهود العاملين في المنطقة بهذا القطاع الهام.