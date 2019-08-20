تراثنا واحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس، حفل سوق عكاظ ضمن موسم الطائف، حيث يحوي في حلته الجديدة «حي العرب» الذي يضم 11 دولة عربية.

ويقدم جناح دولة الإمارات في «حي العرب»، بسوق عكاظ رسالة عنوانها المحبة النابعة من عمق طالما كان وما زال متصفا بالأصالة، المقرونة بالترحاب، في صورة حية تجسد التاريخ المشرف، والحاضر المشرق، عبر تجسيد الحي العتيق والأسواق القديمة والمنتجات الشهيرة والفلكلور المميز.