"مهارة" تساهم في تزويج موظفيها والاحتفال بمواليدهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

ساهمت شركة مهارة للموارد البشرية في تقديم باقة من المساعدات لـ15 موظف من منسوبيها خلال الفترة الأولى من انطلاق برامج التكافل الاجتماعي، والذي يأتي ضمن برامجها الداخلية التي تهتم بالموظفين، ومشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية، حيث تسعى مهارة إلى تنمية أواصر الأخوة والتعاون والتكافل بين منسوبي الشركة.

وبين الأستاذ يوسف بن محمد القفاري، الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية، أن برنامج التكافل الاجتماعي الذي انطلق قبل نحو 7 أشهر يسعى إلى رفع انتماء الموظفين لشركة مهارة من خلال صرف المنح التكافلية والقروض الحسنة لمجابهة الظروف والأزمات المالية التي قد يتعرض لها الموظفين بغرض التخفيف من وطأتها.

Advertisements

وذكر القفاري، أن خدمات برنامج التكافل الاجتماعي في شركة مهارة يستفيد منها جميع منسوبي مهارة في الإدارة العامة بالعاصمة الرياض، بالإضافة إلى كافة الموظفين الآخرين العاملين في فروع الشركة المنتشرة في غالبية مناطق المملكة العربية السعودية.

وأوضح القفاري، أن موارد برنامج التكافل الاجتماعي هي عبارة عن مساهمة الشركة بمبلغ مالي سنوياً، إضافة إلى الاشتراك الشهري للموظفين، وأي تبرعات مالية إضافية من منسوبي الشركة، بالإضافة إلى استثمارات البرنامج وفقاً للأصول الشرعية والمالية المتعارف عليها.

وأشار القفاري، إلى أن شركة مهارة متمثلة في إدارة الموارد البشرية هي الجهة المسؤولة عن إدارة برنامج التكافل الاجتماعي للموظفين، إضافة إلى متابعته وتحديث سياساته وحفظ مستنداته ووثائقه وتدقيق بيانات المشتركين، وكذلك تحديد أسماء المستحقين بالتنسيق مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وأضاف: على الصعيد الداخلي لدينا العديد من البرامج التي نسعى من خلالها إلى خلق بيئة عمل مناسبة ومنافسة لمنسوبي الشركة، وكون الشركة باعتبارها رائدة في قطاع الموارد البشرية، وفيما يخص الصعيد الخارجي، فإن الشركة لديها الخطط والإرادة في أن تسعى للمساهمة بفعالية أكبر في جعل المملكة أحد أكثر الأسواق ريادة ومنافسة في العالم كجزء من رؤية السعودية 2030