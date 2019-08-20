1.2 مليون ريال قيمة فائض وجبات حجاج الداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

بلغ إجمالي فائض الطعام في مخيمات حجاج الداخل خلال حج هذا العام 1440 نحو 68.38 طنا، حيث حفظت الأطعمة ووزعت على 124 ألف مستفيد خلال الموسم.

وأوضح مدير عام جمعية «إكرام» لحفظ الطعام بمكة المكرمة أحمد المطرفي لـ»مكة» أن الجمعية عقدت اتفاقية شراكة مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل هذا العام من أجل حفظ فائض الطعام خلال الموسم، مشيرا إلى أن الجمعية بدأت شراكتها مع المجلس منذ العام الماضي بـ8 حملات ووصلت خلال هذا الموسم إلى 48 مؤسسة وشركة حجاج داخل.

إجمالي فائض طعام عرفات

68.38 طنا

فائض الوجبات:

124.321 وجبة

القيمة التقديرية لفائض الوجبات:

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1.231.348 ريالا

عدد الشركات والمؤسسات: 48

عدد مندوبي الجمعية: 96

عدد المشرفين: 5

عدد الطلعات: 586

عدد الأيام: 5

إجمالي فائض الطعام:

700 عبوة ماء

60ألف وجبة جافة.