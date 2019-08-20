السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء
أنهت أمانة الأحساء 90% من أعمال الحديقة العامة بحي الفيصل، بتكلفة تقدر بـ3 ملايين ريال، التي تعد الأولى من نوعها في الأحساء ضمن مبادرة «نلعب معا»، حيث تأتي كنموذج حي لدمج الأطفال ذوي الإعاقة مع فئات المجتمع، التي من المقرر تدشينها خلال الشهرين القادمين.
وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن ذلك يأتي انطلاقا من سعي الأمانة لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في المنطقة، ضمن استراتيجيات الأمانة للاهتمام بالعناصر التجميلية والمرافق الخدمية.
وبين أن هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير ونماء القطاع الخدمي للحدائق والساحات البلدية، وخطة الأطفال ذوي الإعاقة، في ظل مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية والتطويرية للأحساء.
أهداف الحديقة:
- إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في الحياة العادية
- التفاعل مع الآخرين
- إيجاد مكان ترفيهي للعائلة بشكل كامل
- تشجيع اللعب كأداة للتعلم
- إتاحة الفرصة للأطفال الأصحاء، للتعرف على أقرانهم من الأطفال ذوي الإعاقة عن قرب
- تخلص المجتمع من الأفكار الخاطئة حول خصائص وقدرات الأطفال من ذوي الإعاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز 90% من أول حديقة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بفئات المجتمع في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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