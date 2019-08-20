إتلاف 70 ذبيحة فاسدة في حوش بمعابدة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تمكنت الفرق الرقابية ببلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة من ضبط عمالة مخالفة تدير مسلخا عشوائيا بمكة، وأتلفت الفرق 70 ذبيحة فاسدة وجدت في الحوش، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم العمالة لجهة الاختصاص. وعلى نطاق بلدية العمرة الفرعية رصدت حملة رقابية لفرق البلدية على المطاعم عددا من المخالفات الصحية، أسفر عنها إغلاق مطعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. في حين أتلفت الفرق الرقابية التابعة لبلدية العزيزية الفرعية ضمن حملتها الرقابية 22 كيلو دجاج وخضراوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



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