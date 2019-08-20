إنذار نهائي لمقاول متقاعس في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها

أنذر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أمس مقاولا متعثرا في تنفيذ أحد مشاريع المنطقة إنذارا نهائيا ستطبق بعده إجراءات سحب المشروع، فيما بدأ الفرع في إجراءات سحب أحد المشاريع بعد استنفاذ المقاول جميع الفرص التي أتيحت له.

ووقف مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس مطلق الشراري يرافقه عدد من مديري الإدارات الفنية على عدد من المشاريع من بينها طريق الرديف الشمالي، ورصد خلال الجولة عددا من الملاحظات منها تأخر سير العمل بأحد المشاريع، وأكد الشراري أن وزارة النقل لن تتردد في سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين حسب العقود المبرمة معهم.