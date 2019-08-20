إهمال نظافة المنافع يغلق محطتي وقود في الخفجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخفجي

أغلقت بلدية محافظة الخفجي محطتي وقود بشكل جزئي، لعدم تقيدهما بنظافة المنافع الخدمية للمحطة «المسجد ودورات المياه»، وذلك ضمن حملة تنفذها البلدية حاليا على عدد من محطات الوقود على الطريق الإقليمي.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني أن لجنة محطات الوقود على الطرق الإقليمية تنفذ الحملة للتأكد من مدى تطبيقها للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينا أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لبعض محطات الوقود، وذلك لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تهدف لتطوير ورفع مستوى محطات الوقود.

ولفت إلى أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي للمحطتين، حيث جرى إغلاق بعض مضخات الوقود بنسبة 50% إلى 80%، مع إلزامها بالتقيد بنظافة المنافع الخدمية للمحطة، وذلك استنادا للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بناء على الأنظمة والتعليمات.